Jedan od najboljih tenisera 21. vijeka Sten Vavrinka odlučio je da se penzioniše.

Izvor: PATRICK KOVARIK / AFP / Profimedia

Švajcarski teniser Sten Vavrinka objavio je da će se povući tokom 2026. godine. Već godinama je Vavrinka daleko od najvišeg nivoa tenisa, međutim testirao je samog sebe i ostajao na terenu jer je i dalje uživao u "bijelom sportu", međutim ipak je sada došao trenutak da se penzioniše.

Vavrinka je na Tviteru objavio da "svakoj knjizi treba završetak", tako da će ta knjiga o njegovoj profesionalnoj karijeri biti završena u 2026. Istakao je da će dati još jedan posljednji napor.

ONE LAST PUSH

Every book needs an ending

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player

2026 will be my last year on tour



P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up



D discipline

R…pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka)December 19, 2025



"I dalje želim da pomijeram svoje granice i da ovo putovanje završim na najbolji mogući način. I dalje imam snove u ovom sportu. Uživao sam u svakom dijelu onoga što mi je tenis dao, posebno u emocijama koje osjećam kada igram pred vama. Radujem se tome da vas još jednom vidim, širom svijeta", napisao je Vavrinka u najavi oproštajne sezone.

Ovo je naravno pogodilo brojne teniske navijače jer je od "stare garde" praktično ostao još samo Novak Đoković, svi njegovi veliki rivali su ili u penziji ili su je već najavili.

Po čemu ćemo pamtiti Vavrinku?

Sten Vavrinka je u martu napunio 40 godina i trenutno je tek 157. na ATP listi, a pamtimo i kada je bio treći - i to u eri "velike četvorke". Vavrinka je uspio da osvoji čak tri grend slema (Australijan open, Rolan Garos i US Open), a posebno nam je bolno ono finale iz 2015. godine u Parizu kada je pobijedio Novaka Đokovića u čuvenom kariranom šortsu.

Ipak, iako je pobijedio Đokovića tada, o njemu je uvijek pričao u superlativima: "Uvijek sam pričao isto, da je Novak tu. Uradio je više od svih. Drži sve rekorde, napreduje iz godine u godinu, iz turnira u turnir", rekao je Vavrinka za MONDO u Atini.

Stan Wawrinka would probably be winning if Wimbledon allowed him to wear these shorts. He was invincible in these shorts.pic.twitter.com/JLda4LhRls — john reynolds (@joneddyreynolds)July 7, 2023



"Za mene je prilično jasno. Na kraju, imao sam sreću da igram u isto vrijeme kao on, Rodžer, Rafa i Endi. Oni su bili najbolji na svijetu godinama, bio je veliki izazov. Kao navijaču mi je bilo sjajno gledati ih kako igraju, kako se bore. Novak je došao malo kasnije, mlađi je, pa se razvijao da bi mogao da im se suprotstavi. To je ljepota sporta i tenisa. Svaki igrač ima šansu da napreduje i da dobije bilo koga. Đoković je upravo to uradio bolje od svih ostalih."

(MONDO)