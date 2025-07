Sten Vavrinka se vratio na mesto uspeha gde je savladao Novaka Đokovića.

Teniski veteran Sten Vavrinka nastavlja da pomera granice. On je na startu turnira u Umagu savladao Alvara Guilena Meza sa 6:4, 6:1 za sat vremena i 13 minuta igre. Pobedu je ostvario 19 godina nakon što mu je Novak Đoković predao meč u finalu turnira u Hrvatskoj.

Švajcarac je ovom pobedom postao četvrti najstariji pobednik ATP meča od 1990. godine. Sa 40 godina i skoro četiri meseca, trostruki grend slem osvajač pridružio se Džimiju Konorsu, Ivu Karloviću i Felisijanu Lopezu na ekskluzivnoj listi.

Finale u Umagu 2006.

U tom mometu Đoković je bio mlada nada u usponu i držao je 24. poziciju na ATP listi, dok je Vavrinka bio 69. To je bio njihov prvi međusobni duel, a do dana današnjeg ih je bilo 27, Srbin vodi u međusobnom skoru 21:6. Švajcarac je do svoje prve titule u karijeri stigao nakon predaje Novaka u taj-brejku prvog seta. Đoković je imao problema sa disanjem što ga je mučilo u ranoj karijeri, te je morao da preda dve godine starijem rivalu. Kasnije mu je sve naplatio sa kamatom.

"Izvinjavam se publici koja je očekivala mnogo više od ovog meča. Međutim, moralo se ovako završiti. Uvek ću doći u Umag, jer me ljudi prihvataju kao svog. Vavrinka je zasluženo pobedio", rekao je Đoković tokom ceremonije i dobio ogroman aplauz sa tribina.