Srpski teniser Novak Đoković izuzetno ceni Stena Vavrinku sa kojim je odigrao nekle od najboljih mečeva u karijeri.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Sten Vavrinka zaustavljen je u 2. kolu turnira u Atini od Lorenca Musetija koji će u subotu igrati u finalu protiv Novaka Đokovića. Iako gazi 40. godinu pokazao je zavidan nivo tenisa i još uvek ne razmišlja o penziji. Nekadašnji grend slem šampion je imao tu nesreću da igra u eri "velike trojke", ali Đoković vrlo dobro zna o kakvom igraču se radi.

Srbin je tokom jednog intervjua u Grčkoj izjavio da je Vavrinka najpotcenjeniji igrač na ATP turu.

"On je potcenjen i nedovoljno cenjen s obzirom na to da je trostruki grend slem šampion. Ljudi zaboravljaju na njega i šta je postigao. On je postigao više od 90% igrača u istoriji ovog sporta", rekao je Đoković.

"Sten takođe često dobija isto pitanje i potpuno se slažem sa njim kada kaže: 'Ostavi me na miru. Pusti me da igram, da uživam'. Razumem radoznalost ljudi o tome 'kada', ali za mene nema takvog odbrojavanja u glavi" rekao je peti teniser sveta.

Vavrinka: Đoković je GOAT

Novinar "MONDA" upitao je Vavrinku ko je za njega najbolji teniser svih vremena? Nije se previše dvoumio.

"Za mene je prilično jasno. Na kraju, imao sam sreću da igram u isto vreme kao on, Rodžer, Rafa i Endi. Oni su bili najbolji na svetu godinama, bio je veliki izazov. Kao navijaču mi je bilo sjajno gledati ih kako igraju, kako se bore. Novak je došao malo kasnije, mlađi je, pa se razvijao da bi mogao da im se suprotstavi. To je lepota sporta i tenisa. Svaki igrač ima šansu da napreduje i da dobije bilo koga. Đoković je upravo to uradio bolje od svih ostalih."

Otkrio je zašto i dalje igra. "Publika i podrška su jedan od razloga zašto i dalje igram. Ne postajem ništa mlađi, uživam u tome. Hvala im što me podržavaju. Te emocije, energija, to je neverovatno. Uživam zaista u tome mnogo."

Podsetimo, nekada treći teniser sveta osvojio je Australijan open 2014. godine, Rolan Garos 2015. i US Open 2016. godine. Takođe, zajedno sa zemljakom Federerom osvojio je zlatnu medalju u muškom dublu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, kao i trofej Dejvis kupa 2014. godine.