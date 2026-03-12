Ovim sporazumom, kako navode, omogućava se da maloljetnici, kojima je izrečena posebna obaveza društveno korisnog ili humanitarnog rada, svoju obavezu realizuju kroz angažman u sistemu Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Glavni grad Podgorica i Viši sud u Podgorici potpisali su Sporazum o sprovođenju posebne obaveze obavljanja društveno korisnog ili humanitarnog rada za maloljetne učinioce krivičnih djela u gradskim preduzećima i ustanovama, saopšteno je iz Glavnog grada.

Ovim sporazumom, kako navode, omogućava se da maloljetnici, kojima je izrečena posebna obaveza društveno korisnog ili humanitarnog rada, svoju obavezu realizuju kroz angažman u sistemu Glavnog grada.

“Cilj ove mjere je resocijalizacija mladih i prevencija ponavljanja krivičnih djela, kroz konstruktivan i koristan rad u lokalnoj zajednici. Na ovaj način mladima se pruža prilika da prepoznaju značaj odgovornog ponašanja i da kroz lični angažman doprinesu društvu u kojem žive”, kazali su iz Glavnog grada.

Poseban značaj ovog sporazuma ogleda se, kako zaključuju, u činjenici da je ovo prvi put da Viši sud u Podgorici potpisuje ovakvu vrstu sporazuma sa nekom od crnogorskih opština, čime se otvara prostor za novu praksu saradnje između pravosudnih institucija i lokalnih samouprava u cilju podrške mladima i njihovoj reintegraciji u društvo.