Izvor: X/@iemziishan

Napetosti na Bliskom istoku prelile su se i na finansijski sektor, pa su prijetnje Irana upućene institucijama povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom izazvale uzbunu u Dubaiju. Kako prenosi britanski portal "Skaj njuz", deo finansijskog distrikta u tom gradu privremeno je ispražnjen nakon upozorenja o mogućim napadima.

Prema istim izvorima, nekoliko banaka i poslovnih kancelarija odlučilo je da evakuiše svoje zaposlene, pošto su radnici dobili poruke sa upozorenjem da odmah napuste zgrade. Slična situacija zabilježena je i u Kataru, gdje su iz predostrožnosti zatvorene filijale banke HSBC nakon što je naložena evakuacija.

U međuvremenu, sve veći broj zaposlenih u međunarodnim kompanijama, naročito onih koji rade u finansijskom sektoru, odlučuje da napusti zemlju zajedno sa članovima porodica. U pojedinim slučajevima čitave kancelarije su ispražnjene dok kompanije procjenjuju bezbjednosnu situaciju.

Mogućnost da finansijski centri postanu meta ukazuje na to da Iran, osim napada na naftnu infrastrukturu, razmatra i udare na finansijski sistem kako bi izazvao šire poremećaje na međunarodnom planu. Takav potez mogao bi da bude dio strategije pritiska na američkog predsjednika Donalda Trampa, s ciljem da se smanje tenzije ili da se Vašington vrati pregovorima.

U međuvremenu, u samom Dubaiju čule su se detonacije. Dopisnik AFP-a navodi da je jedna eksplozija bila posebno snažna, dok Iran nastavlja kampanju protiv država Zaliva kao odgovor na američko-izraelske napade. Isti izvor navodi da su se iznad jednog stambenog naselja mogli vidjeti manji oblaci dima koji su se uzdizali iznad grada.

(24sedam/MONDO)