AI model Claude Opus 4.6 uspio je da za sat vremena pronađe matematičko rešenje koje je nedeljama mučilo čuvenog Donalda Knuta.

Izvor: Youtube / Lex Fridman / Screenshot

Veštačka inteligencija je upravo napravila potez koji je mnoge naučnike ostavio bez teksta. Model Claude Opus 4.6 kompanije Anthropic uspeo je da reši otvoren problem iz oblasti teorije grafova koji je godinama zbunjivao istraživače - uključujući i jednog od najvećih autoriteta u računarstvu, Donalda Knuta.

Knut, autor čuvene serije knjiga "Umetnost računarskog programiranja" (The Art of Computer Programming) i jedan od osnivača moderne teorije algoritama, priznao je da se nedeljama bezuspešno borio sa konkretnim slučajem ovog zadatka. Upravo zato ga je rešenje koje je pronašao AI nateralo da preispita sopstveni stav o generativnoj veštačkoj inteligenciji.

Problem koji je Donald Knut formulisao pre nekoliko godina zahtevao je dekompoziciju specifičnog usmerenog grafa na tri zatvorene putanje koje prolaze kroz svaki čvor tačno jednom. Istraživač Filip Stapers postavio je ovaj problem veštačkoj inteligenciji kako bi proverio da li model može da pronađe rešenje.

Claude je pokazao zapanjujuću moć samokritike. Nakon početnih neuspelih pokušaja sa standardnim metodama, AI je sam zabeležio: "Heuristike daju delimična rešenja, ali ne i opštu metodu. Potrebna je čista matematika."

Fokusirajući se na modularnu aritmetiku i analizu strukture grafova, Claude je formulisao elegantno pravilo zasnovano na koordinatama (i, j, k). Rešenje je testirano u Python-u za sve neparne vrednosti parametra m od 3 do 101 i svaki put je radilo besprekorno.

Ceо proces rešavanja trajao je svega sat vremena. U tom kratkom roku, AI je uspeo da postavi hipoteze, sistematski ih ispita, odbaci one koje ne funkcionišu i na kraju ponudi rigorozan matematički dokaz koji je Knut opisao kao "veoma zanimljiv".

Ovaj uspeh signalizira dolazak ere automatizovanog matematičkog razmišljanja. Više se ne radi samo o obradi podataka, već o sposobnosti AI-ja da izvodi apstraktne logičke zaključke koji su do sada bili isključivo domen ljudske genijalnosti.

Donald Knut je poznat i kao "otac algoritama", pa ne čudi da u relevantnim krugovima važi za jednog od najstrožih autoriteta u svetu nauke. Njegovo priznanje da je Claude uradio ono što on nije mogao najbolje govori o težini ovog dostignuća.

Više o ovom podvigu možete pročitati na sajtu Stanfod univerziteta.