Prema najnovijim analizama tržišta rada u regionu, prosječne mjesečne neto plate u zemljama Balkana pokazuju snažan rast u poslednjih šest godina.

Izvor: MONDO, MARIO MILOJEVIĆ

Prosječne neto zarade u zemljama Balkana značajno su porasle u periodu 2019–2025. godine, a najveći procentualni skok zabilježile su Albanija (+113%) i Srbija (+100%), dok su apsolutno najviše plate i dalje u Sloveniji i Hrvatskoj.

Na mapi prosječnih neto zarada za 2025. godinu ističu se sledeći podaci (sa procentualnim rastom u odnosu na 2019.):

• Slovenija → €1.600 (+41%)

• Hrvatska → €1.450 (+69%)

• Albanija → €690 (+113%)

• Crna Gora → €1.010 (+9%)

• Srbija → €930 (+1000%)

• Bosna i Hercegovina → €800 (+70%)

• Sjeverna Makedonija → €730(+79%)

• Kosovo → €90 (+37%, procjena na osnovu istorijskih trendova)

Najimpresivniji relativni rast zabilježile su Albanija (+113%) i Srbija (+100%), dok je Crna Gora imala povecanje 97%. S druge strane, Slovenija i Hrvatska i dalje drže najviše apsolutne iznose plata, što je očekivano s obzirom na članstvo u EU i duži period stabilnog rasta.

Za Albaniju su korišćeni procjene neto plate na osnovu javno dostupnih bruto podataka i kalkulatora, dok je Kosovo bazirano na trendovima jer zvanični podaci za 2025. još nisu dostupni.

Ovi podaci dolaze u trenutku kada se region suočava sa inflacijom, odlaskom radne snage i pritiskom za dalje povećanje zarada, posebno u sektorima IT, turizma i građevinarstva. Stručnjaci ističu da je rast plata u nekim zemljama (kao BiH i Albanija) dijelom posljedica niskog startnog nivoa 2019. godine, ali i snažnog ekonomskog oporavka nakon pandemije.