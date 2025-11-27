Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik govorio je o dugovječnosti košarkaške i teniske legende.

Izvor: Youtube/Piers Morgan Uncensored/printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković iza sebe ima još jednu nevjerovatnu sezonu. Sa 38 godina je stigao do polufinala na sva četiri grend slema, osvojio je dvije titule i bio konkurentan na Mastersima. Nakon osvajanja 101. titule u karijeri u Atini, čini se da su utihnule priče o penziji. Srpski as ima nameru da igra dokle god uživa na terenu, a njegov nekada veliki rival Endi Rodik povukao je paralelu između Đokovića i Lebron Džejmsa. Takođe, Amerikanac kaže da njihove uspjehe uzimamo "zdravo za gotovo".

Košarkaški GOAT je nastavio da pomjera granice sa 40 godina i vratio se u velikom stilu nakon nezgodne povrede. Poput asa Lejkersa i Đoković u poslednje dvije sezone često kuburi sa povredama, ali očigledno da obojica imaju još mnogo toga da pokažu na terenu.

"U sportu sve uzimamo zdravo za gotovo. Prošle nedelje, Lebron se vratio nakon što nije igrao mjesec dana i imao je 12 asistencija te večeri, to je apsurdno. Njegova 23. NBA sezona i dalje zna kako da bude najbolja verzija sebe, da li je on isti čovjek kao prije 20 godina? Da li ima istu atletsku spremu? Ne. Takva je situacija i sa Đokovićem", kaže nekadašnji šampion US Opena.

Putem Džimija Konorsa

Rodik smatra da je sezona 2025. jedna od najimpresivnijih kojima je svjedočio i podsjetio na poslednji pohod Džimija Konorsa na US Openu 1991. godine kada je imao 39 godina. On je uspio da stigne do jednog polufinala i teniska javnost je to slavila kao veliki uspjeh.

"Četiri polufinala grend slema. Setite se koliko smo veliku stvar napravili, i s pravom, odKonorsovog dolaska do polufinala 1991. godine. Do jednog polufinala. Novak je godinu dana mlađi, godinu i po mlađi, i uradio je to četiri puta ove godine. Samo ne treba da to uzimamo zdravo za gotovo. To što je uradio je nevjerovatno", rekao je Rodik.