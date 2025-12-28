Nakon toga, planirano je da Tramp pozove Vladimira Putina.

Novinari su dovedeni u konferencijsku salu, što znači da bi u narednih 30 do 60 minuta mogla da se održi konferencija za novinare bar jednog od lidera. Bela kuća je saopštila da će Donald Tramp izdati saopštenje o toku pregovora sa ukrajinskim kolegom.

The reporters were brought into Tea room at Mad-a-Lago for pre-set for potential press avail. Two podiums are set up.pic.twitter.com/4SynT3P7aM — KyivPost (@KyivPost)December 28, 2025

Kako prenose Korijere dela Sera i Kijev Post, sastanak između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa je završen, ali će dvojica lidera sada održati video razgovor sa evropskim saveznicima. Nakon toga, planirano je da Tramp pozove Vladimira Putina.

Razgovori su trajali više od dva sata. Izveštači ispred Trampove rezidencije u Mar-a-Lagu javljaju da se konferencija za novinare očekuje po završetku sastanka. Raniji razgovori Putina i američke delegacije početkom decembra trajali su oko pet sati.

Prije početka sastanka, Tramp je Zelenskom rekao da je Ukrajina izvela "veoma jake udare po Rusiji". "Ne kažem to u negativnom smislu, pretpostavljam da ste morali. Bilo je eksplozija u raznim dijelovima Rusije", naveo je američki predsjednik.

Tokom sastanka, ukrajinski mediji su izvijestili da je među specijalitetima u Trampovoj rezidenciji bila čokoladna torta nazvana "Tramp".