Rodžer Federer objasnio je da Novak Đoković još uvijek ne razumije neke stvari koje su Rafael Nadal i on počeli da shvataju u penziji.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Rodžer Federer (44) primljen je u "Kuću slavnih". Jedan od najboljih tenisera u istoriji je potpuno zasluženo i očekivano dobio veliko priznanje. Poslije svega toga pričao je o rivalstvu koje ima sa Novakom Đokovićem (38) i Rafaelom Nadalom (39) i objasnio je šta se to promijenilo od kada je u penziji.

"Vjerovatno je sam prijem bio lakši nego što sam mislio u glavi da će da bude slučaj. Nikada nisam maštao da ću postati član 'Kuće slavnih', ni da ću osvojiti Vimbldon. Nadao sam se da ću postati profesionalni teniser i da nisam napravio grešku što sam napustio školu sa 16 godina. Sada, iz ove perspektive, ništa ne bih mijenjao. Volio bih sve da doživim ponovo i uspone i padove, sve to me dovelo do ovoga što sam sada", počeo je Rodžer.

Otkrio je osvajač 20 grend slem titula u karijeri i kada je imao najveće probleme.

"Najteža mi je bila tranzicija iz juniora u profesionalce. Na početku je bilo sjajno. Uđeš u svlačionicu i vidiš Pita Samprasa, Andre Agasija, Tima Henmana, Karlosa Moju i mnoge druge i pomisliš 'ovo je vrhunac'. Kasnije sve postaje mnogo ozbiljnije i intenzivnije. Bila mi je ta etapa mnogo teško pala. Pomislio sam tada 'izgleda da nisam pročitao sitna slova u ugovoru sa tenisom'. Nije sve bilo toliko zabavno, ta pretjerana ozbiljnost je mnogo uticala na mene, rekao bih da mi je period od 18 do 21 godine bio dosta težak."

"Novak još ne shvata"

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Pitali su Rodžera i za rivalstvo koje ima sa Novakom Đokovićem i šta misli o "velikoj trojci" koju je činio sa njim i Rafom.

"Rivalstvo kao što je to sa Novakom je nešto zaista veliko. Sada na to gledam na potpuno drugačiji način nego ranije, sa nekom drugačijom perspektivom. Novak još uvijek to ne razumije, Rafa je počeo da shvata malo po malo. Kada si još uvijek igrač, ne možeš da misliš na to kao što ja činim sada. Kako prolazi vrijeme sve manje sebe vidiš kao tenisera i vidiš stvari na neki drugi način. Zanimljivo je da je neko mogao nešto da razumije drugačije, da primi k srcu, a ti se toga ni ne sjećaš. Volio bih da sjednemo svi i da pričamo o tim starim vremenima."

Šta je Rodžerovo zavještanje?

Dao je Švajcarac i zanimljiv odgovor na pitanje o svom zavještanju i šta smatra da je ostavio tenisu.

"Mnogi su mi rekli da sam uspio da pomognem da tenis uđe u neku novu eru i to mi mnogo znači. Nadam se da sam uspio da podignem i ojačam tenis na neki svjetski nivo, da dođe više navijača, da postoji rast, da igrači više zarađuju i da teniske zvijezde budu prepoznatljivije širom svijeta. Želim da kažem i da je ogroman doprinos za uspjeh tenisa dala i Bili Džin King. Postoje i u tenisu neka politička pitanja, ali generalno bih rekao da se nadam da sam doprinio razvoju ovog sporta", zaključio je Federer.

(MONDO)