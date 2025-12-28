Ceca o navodima da je Arkan živ: Otkrila ono što sve najviše zanima, pa šokirala izjavom o Saši Popoviću

Velika ispovijest Cece Ražnatović izazvala je buru

Izvor: printscreen/Youtube/Svetlana Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert u Požarevcu, a početkom ove godine imala je svoju veliku ispovijest.

Svetlana Ražnatović je otkrila i koliko joj suprug fali, koji je ubijen prije 25 godina.

„U svakom trenutku mi nedostaje. Nisam cjelina, bila bih da je on tu i da zajedno gledamo kako nam djeca i unuci odrastaju“, rekla je Svetlana, pa se osvrnula na natpise da je Arkan i dalje živ.

„Meni djeca više ne postavljaju pitanja, to se dešavalo ranije dok nijesu znali neke stvari i čitali svašta o svom ocu. Oni su sada odrasli ljudi, rasuđuju o tome kako treba. Lova je prolazna stvar, treba se pogledati u oči“, rekla je tada Ražnatovićeva i otkrila kad je posljednji put išla kod Anastasije u Španiju.

„Prošle godine sam išla posljednji put u Španiju kod Anastasije, stvarno nijesam imala vremena zbog svih obaveza. Obećala sam joj da završim u martu sve sa obavezama, pa u aprilu. Veljko je odlično, on je na relaciji Titel – Beograd. Moja turneja traje zadnjih 20 godina i ne staje. Ljudi masovno dolaze na moje koncerte i uživaju. To mi znači, ja od njih akumuliram tu pozitivnu energiju“, rekla je tada Ceca i otkrila sve o pozivu koji je jednom obavila sa Popovićem.

O Popoviću

Cecu je, 2013. godine, kada je održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Popović i to posebnim povodom.

„Jeste. Kada smo rasprodali Ušće, desetak dana pred koncert, policija je zaustavila dalju prodaju karata jer su rekli da toliki skup ne mogu da obezbijede. Tako mi je bar menadžer prenio razlog. I Saša Popović mi je rekao: 'Ti si jedina koja je po drugi put rasprodala Ušće. Molim te, pošto moraš naglo da prekineš prodaju, objavi, ženo, da si rasprodala Ušće.' Mnogi fanovi su me zvali i pitali zašto je prodaja zaustavljena. To nije bilo do mene. Ko zna koliko bi tek ljudi bilo“, otkrila je Ceca.

O Palminoj smrti

Otvorila je dušu i o smrti prijatelja Dragana Markovića Palme:

"Tužno i za mene ogromno iznenađenje, on je krio od nas bliskih prijatelja. Za mene je to šok, ali ja se još nisam pomirila sa tim da ga neću više nikad sresti... Čovjek ni ne zna šta može sve da podnese dok ga sve ne sustigne. Ja sam se uvijek borila na način na koji sam najbolje umjela sa gubicima", kaže Ceca i dodaje da joj emotivni partner nije potreban da bi bila srećna.

"Taj neko se nije pojavio jer mu nije vrijeme. Meni sreća ne zavisi od partnera. Imam ozbiljan socijalni život i ja nemam vremena za sve", poručila je Ražnatovićeva.