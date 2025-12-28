Na izborima je učestvovalo 24 politička subjekta, a pravo glasa imalo je 2.076.290 građana. Biračka mjesta bila su otvorena od 7 do 19 časova.

Pokret Samoopredjeljenje dosadašnjeg premijera Aljbina Kurtija osvojio je 49,99 odsto glasova na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, prema privremenim rezultatima na osnovu 93,43 odsto obrađenih glasova.

Na drugom mjestu je Demokratska partija Kosova (PDK) sa 21,07 odsto, Demokratski savez Kosova (DSK) sa 13,85 odsto, a Alijansa za budućnost Kosova sa 5,83 odsto. Srpska lista osvojila je oko 3,1 odsto glasova.

Vanredni izbori održani su jer nijedna stranka nakon februarskih izbora nije uspjela da obezbijedi većinu za formiranje Vlade. Skupština Kosova ima 120 mjesta, a za parlamentarnu većinu potrebno je 61 mjesto.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pozvala je građane da glasaju mirno i demokratski i izrazila nadu da će rezultati omogućiti brzo formiranje Skupštine i nove Vlade, što je važno za unutrašnje i međunarodne procese u zemlji.

Biračka mjesta zatvorena su u 19 časova, a prebrojavanje glasova je počelo bez većih nepravilnosti. Srpska lista proglasila je pobjedu u Gračanici, dok je stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak" osvojila manji broj glasova. Konačni rezultati biće objavljeni nakon završetka prebrojavanja svih glasova.