Okićena kuća Đorđa Balaševića u Novom Sadu oduševila sve: Ogromna jelka u dvorištu, dali joj posebno ime

Kuća pokojnog Đorđa Balaševića u Novom Sadu ove godine privukla je veliku pažnju i oduševila mnoge. Fotografije praznične dekoracije podijelio je njegov sin Aleksa Balašević, koji se pohvalio kako izgleda dvorište porodičnog doma uoči praznika.

U samom dvorištu dominira velika jelka, bogato okićena i osvetljena, sa upečatljivom zvezdom na samom vrhu, dok su lampice pažljivo raspoređene svuda unaokolo. Pažnju posebno privlači i ograda, koja je takođe u potpunosti obasjana rasvjetom.

"Naša Salajka", napisao je Aleksa.

Prizor je mnoge raznježio, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu. Brojni poštovaoci ističu da se vidi da je dom Balaševića i dalje ispunjen toplinom, porodičnom ljubavlju i duhom koji je Đorđe ostavio iza sebe.

I supruga "panonskog mornara" Olivera, podijelila je slike prazničnog raspoloženja na svom instagram nalogu:

Olivera vratila djevojačko prezime

Supruga legendarnog Đorđa Balaševića Olivera, nedavno je privukla pažnju javnosti, kada je odlučila da vrati svoje djevojačko prezime Savić, na omotu knjige "Planeta dvorište" nekoliko mjeseci nakon njegove smrti.

Na društvenim mrežama mnogi su se zapitali šta stoji iza ove odluke, a Olivera je objasnila da u tome nema nikakvog skandala.

"Na omotu knjige koja je povod mog oglašavanja pojavljuje se i prezime Savić, moje djevojačko, a životno prezime moje majke. Stavila sam ga iz poštovanja, umjesto posvete, a pomalo i iz sujeverja, kao simbol anđela koji je bdio nad jednim kućerkom kraj Begeja", napisala je Olivera na Fejsbuku.