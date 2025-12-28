Provalnice su ukrale nakit, luksuzne satove i galanteriju vrednosti 71.000 eura.

Dvije žene, državljanke Srbije, koje stoje iza provale u kojoj su mete bili turisti u otmenim dijelovima Pariza, osuđene su na zatvorsku kaznu. One su iz jednog Airbnb apartmana, koji su iznajmile turistkinje iz Meksika, ukrale nakit, luksuzne satove i kožnu galanteriju u vrijednosti od 71.000 eura.

Provala, vrijedan plen, potjera i presuda – to je "bilans" Danijele N. i Milene P., dvije Srpkinje, stare 23 i 42 godine, koje su sredinom decembra osuđene pred Krivičnim sudom u Parizu na šest mjeseci zatvora bezuslovno i šest mjeseci uslovno zbog krađe izvršene 11. decembra u blizini Jelisejskih polja, navode francuski mediji.

Tog dana, u ranim popodnevnim satima, one su provalile u Airbnb smještaj u ulici Kanten-Bošar (8. arondisman), koji su iznajmile četiri turistkinje iz Meksika, a koje u tom trenutku nisu bile u stanu. Nakon što su vrata tiho otvorile pomoću tanke čvrste ploče, dvije žene su opljačkale stan i sef u njemu, odnoseći nakit, luksuzne satove i vrijednu kožnu galanteriju u ukupnoj vrijednosti od 71.000 evra.