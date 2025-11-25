Rafael Nadal predstavio je Novaka Đokovića kao penzionisanog tenisera u jednoj emisiji u Španiji. Da li slučajno ili jer ima neke informacije o planovima srpskog tenisera.

Izvor: Twitter/MovistarTenis/MN Press

Španski teniser Rafael Nadal često voli da istakne koliko je na njegovu karijera uticaja, i to naravno pozitivnog, imalo rivalstvo sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom, pa sada poručuje Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru da i dalje ne mogu da budu u istoj rečenici sa njima.

Tek sada, kada je Nadal u penziji, ističe da razumije koliko je to rivalstvo "velike trojke" bilo krucijalno za njega, a otelo mu se i da ispričao da je Novak Đoković takođe završio karijeru što kao što znamo nije tačno.

Vidi opis Nadal otkrio da je Đoković u penziji? Dok je "peckao" Sinera i Alkaraza, jedno mu izletjelo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: EPA-EFE/TERESA SUAREZ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: EPA-EFE/TERESA SUAREZ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: EPA-EFE/TERESA SUAREZ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: EPA-EFE/TERESA SUAREZ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: EPA-EFE/TERESA SUAREZ Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Prolaziš kroz faze kroz karijeru... Kada si mlađi, sve doživljavaš mnogo intenzivnije. S godinama, stvari se smiruju...", rekao je Nadal kada mu se omakla greška, da li slučajno ili namjerno: "Pozitivno u našoj eri je što smo završili karijere i možemo zajedno otići na večeru bez ikakvih problema. To je nešto na šta treba biti ponosan. Takmičili smo se za najvažnije stvari, ali nismo ih dovodili do krajnjih granica. Rivalstvo je ipak ostalo na terenu, a lični odnosi uvek su bili zasnovani na poštovanju, divljenju i čak određenom prijateljstvu prema rivalima".

Una rivalidad HISTÓRICA: Federer - Nadal - Djokovic.



"Respeto, admiración y una cierta amistad. Me siento feliz de haber sido parte de esta historia".#UniversoValdanopic.twitter.com/R0PfLytN1j — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis)November 24, 2025



Objasnio je i zašto Alkaraz i Siner, uprkos tome što već dvije godine dominiraju tenisom, nisu još taj nivo: "Srećan sam što sam mogao biti dio ove priče. Ne oduzimam zasluge Sineru i Alkarazu, koji žele da rade stvari kako treba, ali mislim da smo ipak mi doprinijeli tome da nove generacije mogu da budu rivali i prijatelji. To je naše nasljeđe".

Zašto je era "velike trojke" veća?

Objasnio je zatim Rafael Nadal i da je mnogo teško bilo njegovoj generaciji da "podigne tenis" nakon jedne ere u kojoj je dominirao Pit Sampras.

"Dolazili smo iz Samprasove ere, koji je imao 14 grend slemova. Normalno je da je neko iz naše generacije, kada bi stigao do 14, pomislio da je dostigao maksimum. Mi, pošto smo trojica, a ne dvojica, nismo imali prostora za opuštanje", rekao je Nadal pa "prozvao" Sinera i Alkaraza koji preskaču turnire.

"Nikada se nismo prestajali izazivati međusobno. Nije bilo prostora da odustaneš od turnira. To je veličina naše epohe. Uvijek smo bili u završnim rundama, takmičeći se za najvažnije turnire. Ne mislim da bi jedan igrač sam mogao da to postigne".

"Ne mislim da se mnogo promijenilo. Svijet evoluira i stil igre je malo drugačiji. Igra se jače, servira se jače. I dalje vjerujem u intuiciju, a ne u igru kao robot, pokušavajući da predvidiš prema statistikama. To je nešto o čemu sam razgovarao sa Federerom i njemu se nije sviđalo da ima previše informacija", zaključio je on.