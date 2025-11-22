Karlos Alkaraz nije sasvim poštovao pravila igrice koja mu je bila zadata, ali je dao vrlo simpatičan odgovor koji je odmah bio prihvaćen

Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Karlos Alkaraz bio je učesnik završnog turnira u Torinu, gdje je u finalu pretrpeo poraz od Janika Sinera. A, kako bi boravak na poslednjem turniru u sezoni bio zanimljiviji, igrači su pred sobom imali razne igrice, u jednoj od njih učestvovao je i Karlos Alkaraz, čiji odgovori su privukli pažnju.

Igrica je bila zasnovana na zanimljivim pitanjima, dok je ideja bila da teniser da odgovor u vidu imena nekog od igrača koji su se već našli u Torinu. Tako je Alkaraz na pitanje koga bi pozvao na večeru rekao Ben Šelton, Janik Siner je bio zadužen za parkiranje automobila, a Tejlor Fric i ponovo Ben Šelton bili su zaduženi za fotografisanje i objavu na društvenim mrežama.

Fun quick interview from Lena Vesnina here.



Carlitos loves Ben Shelton.https://t.co/JPSsqBuESm — José Morgado (@josemorgado)November 21, 2025

Kad je u pitanju pomoć oko odabira odjevne kombinacije, Alkaraz je otkrio da bi pomoć potražio od Saše Zvereva, a onda je uslijedilo zanimljivo pitanje. "Koga bi pozvao da si u nevolji", čulo se, a Alkaraz je bez mnogo razmišljanja rekao Novak i pitao da li se računa odabir Srbina, s obzirom na to da nije bio na turniru u Torinu. Naravno, odgovor je prihvaćen.

Na kraju, Alkaraz je još i otkrio da bi na plivanje pozvao Bena Šeltona, pa bismo iz njegovih odgovora vrlo lako mogli zaključiti da je riječ o velikom prijateljstvu čak i u profesionalnom sportu.