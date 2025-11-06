Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od portugalskog igrača Nuna Boržeša sa 7:6 (6-1), 6:4.

Izvor: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Atini.

Dominirao je Novak na svom servisu od starta meča, "pročitao" je i protivnikov, ali nikako nije nalazio put do brejka. Prvi set je rešen posle taj-brejka u kojem je Srbin potpuno izdominirao.

Drugi set donio je samo uvodnu dramu, a Đoković je pitanje pobjednika rešio brejkom u sedmom gemu, nakon čega je samo rutinski odradio posao.

Đoković će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Điron - Hanfman.