Ko je muškarac koji živi sa Čedom Jovanovićem: Rođak poznate pjevačice je stručnjak u ovoj oblasti

Aleksandar Kos i Čeda Jovanović su najbolji prijatelji, a nakon vijesti da su se vjerili, političar se oglasio i sve razjasnio

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Političar Čeda Jovanović oglasio se povodom dezinformacije koja se pojavila na jednom profilu na ovoj društvenoj mreži, da se verio sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom u Crnoj Gori.

Ova vijest odjeknula je kao bomba, a mnogi su se zapitali ko je muškarac koji je Čedi najveća podrška otkako se razveo od supruge Jelene Jovanović u februaru prošle godine.

Kako piše Republika, Aleksandar Kos je Čedin najbolji prijatelj, a ono što javnost malo zna jeste da se Kos od ranije kretao u društvu poznatih ličnosti. On je, inače, sestrić pevačice Mire Škorić i dugo je bio njen PR. Kada je pevačica jednom prilikom nastupala u rijalitiju „Parovi“, Aleksandar je došao s njom u dobro poznatu vilu, pa ga je javnost i tada vidjela.

Kako su pisali mediji, Aleksandar Miri nije samo obavljao menadžerski posao, već je Miri bio i velika pomoć u kući.

Inače, Aca je diplomirani komunikolog, menadžer i stručnjak za odnose s javnošću, a sarađivao je i s Anom Bekutom, s kojom je i danas u odličnim odnosima.

Kako je jednom prilikom rekao Čeda, u njemu vidi istinskog prijatelja koji je bio tu kad mu je bilo najpotrebnije.

„Postoje dani kada čovjek sam ne može ni da diše, živim ih trenutno, bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih iz kreveta mogao da ustanem, na nogama da stojim, hrani me, čuva i od drugih i od mene samog, napatio sam ga previše, on je divan čovjek, sve loše je moje i dešava se uprkos njemu... I na kraju, biću ja ok, valja, nije moglo drugačije, žao mi je ako sam vas bilo čim povrijedio, žao mi je i Aleksandra koji je sa mnom to morao da živi“, napisao je Čeda tada na Instagramu.

