Novak Đoković će imati jako, jako tešku grupu na Završnom mastersu sezone u Torinu.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Održan je žrijeb za završni turnir sezone u Torinu i Novak Đoković je upao u "Džimi Konors grupu". To znači da će igrati sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom De Minorom.

U drugoj grupi "Bjern Borg" našli su se Janik Siner, Saša Zverev, Ben Šelton i osmi učesnik koji će biti odlučen između Feliksa Ože-Aljasima ili Lorenca Musetija.

ATP Finals singles drawpic.twitter.com/kkdBbNN13R — Michal Samulski (@MichalSamulski)November 6, 2025

Turnir u "Inalpi Areni" u Torinu počinje 9. novembra i igraće se do 16. novembra, a iako su iz Teniskog saveza Itaije najavili da će Novak nastupati on je eksplicitno rekao da će tek nakon turnira u Atini donijeti odluku o svom nastupu.

Novak je rekorder sa sedam osvojenih završnih mastersa, a ako prođe prvu grupu igraće sa jednim od dvojice tenisera koji osvoje prva dva mjesta u grupi.

(MONDO, N.L.)