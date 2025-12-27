Podsjetio je da prethodna godina nije bila bez izazova, te da je preduzeće dio finansijskog opterećenja moralo da nadoknadi sopstvenim angažmanom na tržištu i kroz dodatne poslove na terenu.

Gradsko preduzeće „Zelenilo“ dočekuje narednu godinu sa stabilnim finansijama i jasnim planom ulaganja u uređenje javnih površina širom Podgorice. Iz uprave preduzeća za RTV Podgorica poručuju da su prvi put obezbijeđena puna sredstva za funkcionisanje i zarade zaposlenih, što bi trebalo da omogući efikasniji rad i bolje održavanje gradskog zelenila.

„Po prvi put ove godine možemo da se pohvalimo da su budžetska sredstva zadovoljavajuća po pitanju potreba preduzeća. Javna funkcija iznosi tri miliona eura i imamo stoprocentnu pokrivenost za zarade zaposlenih svih 12 mjeseci, što je izuzetno“, rekao je Nemanja Gajović, direktor GP „Zelenilo“.

Podsjetio je da prethodna godina nije bila bez izazova, te da je preduzeće dio finansijskog opterećenja moralo da nadoknadi sopstvenim angažmanom na tržištu i kroz dodatne poslove na terenu. „Znate da je 2025. bio taj određeni razmak koji smo morali da nadoknadimo kroz investicije i usluge koje smo pružali, u 2026. ulazimo potpuno finansijski stabilni“, istakao je Gajović.

Direktor je naveo da je prethodni period bio dinamičan i obilježen značajnim ulaganjima u mehanizaciju, sadni materijal i unapređenje usluga. Planovi za narednu godinu uključuju nastavak investicionog ciklusa, proširenje kapaciteta i jačanje operativnih timova.

„Godina 2025. je bila dinamična, kroz investicije smo potrošili oko 2 miliona i 400 hiljada eura. Za 2026. planirane su investicije u iznosu od 2 miliona i 350 hiljada eura i sa povećanom javnom funkcijom i brojem izvršilaca, spremni smo da kao preduzeće odgovorimo na sve izazove koji nam sleduju“, naveo je Gajović.

U „Zelenilu“ očekuju da će planirani budžet u potpunosti biti realizovan i da će sredstva biti usmjerena ka konkretnim projektima na terenu, kako bi gradske zelene površine u narednoj godini bile uređenije, dostupnije građanima i spremne da odgovore rastućim potrebama Podgorice.