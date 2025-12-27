Ministar finansija Novica Vuković ranije je istakao da Predlog budžeta iznosi 3,77 milijardi eura. Od tog iznosa, 2,97 milijardi eura obezbijeđeno je iz redovnih državnih prihoda, dok se ostatak planira pokriti zaduženjem od 488 miliona, donacijama od 105 miliona i kori

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Skupštine Crne Gore danas su usvojili budžet za 2026. godinu. Za Predlog budžeta glasalo je 50 poslanika, protiv je bilo sedam, dok je jedan poslanik bio uzdržan, u ukupno 58 glasova.

Ministar finansija Novica Vuković ranije je istakao da Predlog budžeta iznosi 3,77 milijardi eura. Od tog iznosa, 2,97 milijardi eura obezbijeđeno je iz redovnih državnih prihoda, dok se ostatak planira pokriti zaduženjem od 488 miliona, donacijama od 105 miliona i korišćenjem oko 200 miliona depozita iz tekuće godine.

Prema predloženim rješenjima, Crna Gora će naredne godine moći da se zaduži do 500 miliona eura radi pokrića nedostajućih sredstava, dok je predviđena i mogućnost dodatnog zaduženja do jedne milijarde eura za refinansiranje postojećeg duga i stvaranje fiskalne rezerve za 2027. i 2028. godinu.

Vuković je naglasio da je budžet zasnovan na realnim makroekonomskim pretpostavkama, uz projektovani rast BDP-a, stabilnu inflaciju i snažnu domaću tražnju. Kapitalni budžet iznosi 305 miliona eura, što je 25 miliona više nego prošle godine, i obuhvata 396 projekata ukupne vrijednosti 9,7 milijardi eura.

Među planiranim investicijama su nastavak izgradnje autoputa, unapređenje putne infrastrukture, modernizacija zdravstvenih i obrazovnih ustanova, razvoj digitalne infrastrukture i projekti iz oblasti ekologije. Budžet zadržava deficit od 3,2 odsto BDP-a, uz suficit tekuće potrošnje od 72,9 miliona eura, čime se, prema Ministarstvu finansija, poštuje tzv. zlatno fiskalno pravilo.