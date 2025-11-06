Novaka Đokovića je posle treninga dočekalo lijepo iznenađenje pošto se pored terena pojavio njegov rođeni brat Marko. Od izvještača MONDA iz Atine.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković dobio je prelijepo iznenađenje u Atini. Oko pola sata uoči meča sa Nunom Boržešom iznenadio ga je njegov rođeni brat Marko. On se pojavio tik pored terena i čekao je da se trening završi. Po Noletovoj reakciji vidjelo se koliko mu to prija i da je prijatno iznenađen.

Kada je krenuo ka svlačionici da odradi i poslednje pripreme za meč, prišao je upravo Marku. Izgrlili su se, pozdravili i imali kratak razgovor. Trajalo je to nekoliko minuta, a odmah je prišao i najmlađi brat Đorđe koji je ujedno i direktor turnira u Atini.

Pogledajte 00:48 Novak Ðoković sa bratom Markom u Atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Porodično okupljanje, smijeh, šale i onda je došlo vrijeme da sa trenerom Borisom Bošnjakovićem i fizioterapeutom i kumom Miljanom Amanovićem ode u svlačionicu i da sav fokus prebaci na meč i ono što slijedi.

Ko je Marko Đoković?

Vidi opis Marko Đoković iznenadio Novaka u Atini: Kad je ugledao brata nije mogao da vjeruje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PASCAL VILA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Nikola Krstic / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Marko Đoković je srednji od braće Đoković, rođen je 20. avgusta 1991. godine i on se bavio tenisom. Krenuo je stopama svog brata, ali se u tome nije pronašao. Poslednji zvaničan meč odigrao je 2019. godine, a zanimljivo je da je igrao u dublu sa Karlosom Gomezom-Ererom, sadašnjim Novakovim tim menadžerom.

On se povukao iz javnosti, retko se pojavljuje, tako da svaki put kada to učini privlači veliku pažnju. Živi u Marbelji i ne eksponira se previš. Nije bio u Atini kada je Novak igrao protiv Alehandra Tabila, ali je sada tu da podrži brata na putu ka 101. tituli.