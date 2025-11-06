Srpski as Novak Đoković osvrnuo se na jedno od svojih najvećih dostignuuća u istoriji sporta.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da osvoji 101. titulu u karijeri na turniru u Atini. Iza njega je bezbroj rekorda i legendarnih mečeva, a posebno pamti "bitke" viđene protiv najvećih rivala Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Srbin je upitan da odabere dva najbolja meča u karijeri i nije se previše razmišljao. U razgovoru za zvanični kanal "Helenic cupa" otkrio je i kako to izgleda biti "usamljeni" šampion.

Đoković je izabrao jedno od svojih 37 finala na grend slemovima kao jedan od najboljih mečeva u karijeri. "Finale Australijan opena 2012. protiv Nadala, najduže grend slem finale ikada" rekao je i dodao:

"Protiv Rodžera 2019. godine, finale Vimbldona, to su bili najbolji mečevi u kojima sam ikada učestvovao, ali najbolji meč koji sam ikada odigrao po nivou tenisa je vjerovatno bi bilo finale Australijan opena protiv Nadala 2019. godine", rekao je srpski as.

"Usamljeni" šampion

Đoković je proveo rekordnih 428 nedelja kao broj jedan na svjetskoj rang listi, 118 više od drugoplasiranog Rodžera Federera.

"Osjećaj je sjajan, ali i pomalo usamljen. Osjećate se kao da ste progonjeni - to mijenja percepciju i pristup.Očigledno je da je to vrhunsko dostignuće, biti broj jedan u bilo kom sportu, u bilo kojoj profesiji, to je nešto o čemu sam sanjao kada sam bio dijete, i da osvojim Vimbldon", rekao je Đokovoć i nastavio:

"Kada to postignete, shvatite da postoji drugačija dimenzija i pristup kako bi što duže ostao na tom mjestu. Odjednom morate da branite poziciju, umjesto da je jurite, tako da je to sjajan osjećaj, ali istovremeno želite da ostanete tamo, pa se ponekad osjećate defanzivno, jer želite da je zadržite", rekao je dodatno pojasnio:

"Zapravo se radi o mentalitetu kako pristupate, važno je da nastavite dalje, da pobjeđujete i da ste dio iste grupe ljudi koji jure nešto, titulu ili poziciju Kada počnete da mislite da ste broj jedan i da svi žele da mi oduzmu tu poziciju, stvarate ovaj nepotreban stres i pritisak na sebe.“

Srbin je trenutno peti na ATP listi i zaostaje za prvim i drugim teniserom svijeta preko 6.000 poena, ali je ove sezone izborio plasman na Zavšni masters kao treći igrač na Turu.