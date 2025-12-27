Operativna situacija na zaporoškom pravcu postaje sve složenija, jer Rusija intenzivira artiljerijsko granatiranje, ciljno uništavajući teritorije prije mogućih ofanzivnih dejstava.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Rusija neće obustaviti napade u Ukrajini i ima jasno definisane ciljeve za narednu godinu, upozorio je načelnik Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, Kirilo Budanov.

Iako tempo napredovanja ruskih snaga ne ispunjava njihove ambicije, pretnja ostaje kritična za istočne i južne regione Ukrajine, istakao je Budanov. Prema njegovim riječima, ne treba očekivati zatišje na frontu, jer Rusija nastavlja s ofanzivom, sprovodeći strategiju iscrpljivanja ukrajinskih snaga i zauzimanja teritorija.

Još jednom ponavljam: Ruska Federacija ne zaustavlja ofanzivne operacije. Nisu postigli tempo o kome su sanjali, ali i dalje idu napred – rekao je Budanov.

Prema šefu ukrajinskih obaveštajaca, neposredni zadaci ruske vojske su jasno definisani: potpuna kontrola nad Donjeckom oblašću, maksimalno napredovanje u Dnjepropetrovskoj oblasti i nastavak operacija u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Pored toga, Kremlj nastoji da obezbijedi svoje granice stvaranjem tzv. “sanitarnih zona” na račun ukrajinske teritorije.

Što se tiče planova za 2026. godinu, Budanov upozorava da ruska strategija podrazumijeva potpunu kontrolu nad istokom i jugom Ukrajine.

Njihov zadatak za narednu godinu je zauzimanje Donbasa i Zaporožja. Na pitanje da li to znači cijele teritorije ta dva regiona, odgovorio je kratko: "To je njihov san" – naveo je Budanov.

Operativna situacija na zaporoškom pravcu postaje sve složenija, jer Rusija intenzivira artiljerijsko granatiranje, ciljno uništavajući teritorije prije mogućih ofanzivnih dejstava. Grad Guljajpole i dalje ostaje ključno uporište ukrajinske vojske. U slučaju njegovog gubitka, ruske trupe bi mogle napredovati ka Orehovu, čime bi skratile rastojanje do Zaporožja i pojačale vatreni pritisak na regionalni centar.

Ukrajinske snage i dalje ostaju na oprezu, dok međunarodna zajednica prati situaciju, svjesna ozbiljnosti prijetnji koje dolaze s ruskog fronta.