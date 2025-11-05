Srpski as Novak Đoković nalazi se na udaru Italijana zbog toga što još uvjek nije donio odluku o nastupu na Završnom turniru u Torinu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na 101. titulu u karijeri protiv Nuna Boržesa u četvrtak od 17 časova. Ono o čemu se svakodnevno raspravlja u teniskoj javnosti je to da li će srpski as igrati na Završnom turniru u Torinu. Italijanima se žuri, prije vremena je Anđelo Binagi objavio ekskluzivu, ali Nole ga je ekspresno demantovao. Ovaj potez se nije dopao Italijanima koji kažu da je njegov potez "sebičan i nedostojan šampiona".

"Ne znam odakle mu ta informacija. Nije došlo to od mene, niti od mog tima. Odluku ću doneti na kraju turnira u Atini", poručio je Novak i razbesneo fanove Lorenca Musetija i Feliksa Ože-Alijasima koji se bore za poslednju poziciju koja vodi u ATP finale.

Italijani bjesni

"Ovakvo ponašanje je nedostojno velikog šampiona, ali prije svega, nepoštovanje. Prije svega, prema njegovim kolegama, posebno Musetiju i Ože-Aliasimu, koji se takmiče za poslednje raspoloživo mjesto u Torinu. Ali i prema navijačima i organizaciji koji čekaju kao na iglama. I u pogledu publiciteta i karata (mnogi su ih kupili prvenstveno da bi vidjeli njega, kao i Sinera), Đokovićevo prisustvo ili odsustvo među osam bi napravilo značajnu razliku", piše "Ubitennis".

Lako se može pronaći opravdanje za ovaj Novakov potez. Srbin ima 38 godina, iza njega je iscrpljujuća sezone i definitivno ne želi da bude puki statista u Torinu, pa će sačekati da završi turnir u Atini. Ipak, Italijani ne odstupaju od svog stava.

"Đoković ostaje šampion, pobednik kakav se rijetko viđa u istoriji ovog sporta, u ovom slučaju je mogao da pokaže više poštovanja prema svima. Ovo je takođe donekle sebičan stav, koji ne odaje baš utisak nekoga ko brine o drugima, kao što je Đoković često propagirao tokom svoje karijere i pokazivao svojim postupcima. U ovom slučaju, međutim, mogao je bolje da upravlja svojim rasporedom" , stoji u tekstu.