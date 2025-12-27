On je dodao da zbog ovakvog odnosa prema Zeti neće glasati za predloženi budžet.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević danas je na sjednici Skupštine Crne Gore izjavio da će Zeta tražiti podršku od Srbije, umjesto da zavisi od sredstava iz crnogorskog budžeta.

„Zeti ne treba milostinja, a Crna Gora se odrekla Zete, što se vidi po budžetu. Pošto se Crna Gora odrekla Zete, ja ću u ime Zećana tražiti pomoć od naše najbliže braće – Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića – da nam obezbijede milion i 200.000 eura za završetak glavne ulice u Zeti, jer nas je Crna Gora prekrižila. Pitaću ih i zamoliću ih da nam pomognu, jer neću da zavisim od DPS-ovaca koji sjede u Vladi i raspoređuju sredstva u svojim gradovima za projekte“, rekao je Knežević.

On je dodao da zbog ovakvog odnosa prema Zeti neće glasati za predloženi budžet. „Vidim da se sprema intervencija policije, što sam primijetio u odgovoru Lazara Šćepanovića. Nećemo glasati za njegovu podršku ukoliko do samog glasanja Šćepanović ne pozove Botunjane na razgovor. Obavještavam ga da ću sa zadovoljstvom biti tamo i biti uhapšen sa građanima Zete. Hapšen sam 2019. godine krajem decembra i sada, kada reformske snage testiraju svoju snagu nad građanima Zete, želim da prvo uhapse mene. Neću se pozivati na poslanički imunitet“, naglasio je Knežević.

Ipak, poslanici DNP-a će, kako je objasnio, glasati za budžet kako nijedna sirotinja na sjeveru ne bi ostala bez projekata, iako on lično ne podržava, kako kaže, „diskriminatorski budžet“.