Novak Đoković je odlučio da nastupi na Završnom mastersu u Torinu, navode italijanski izvori.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković treba da počne takmičenja na ATP turniru u Atini, a prema informacijama iz Italije to mu neće biti posljednji turnir ove sezone. Najbolji srpski sportista pojaviće se u Torinu na Završnom mastersu.

Imao je problema sa povredama na skoro svim turnirima na kojima je igrao Novak ove sezone i bio je prema mngoim informacijama neizvjestan za nastup u Torinu iako ga je po poenima na terenu izborio.

Ipak za "La Politika Nel Palone" je predsjednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi potvrdio je da italijanski navijači ne moraju da se brinu, da će se Novak pojaviti pred publikom na severu zemlje.

« NOUS AVONS LA CONFIRMATION QUE DJOKOVIC JOUERA À TURIN »



Cette information a été confirmée par le président de la Fédération italienne de tennis (FITP), Angelo Binaghi, dans l'émission « La Politica nel Pallone ».pic.twitter.com/3t5sfPsjSC — Univers Tennis (@UniversTennis)November 3, 2025

Ko sve igra na Završnom mastersu?

Osim Novaka na turniru će nastupiti Janik Siner i Karlos Alkaraz kao dva vodeća igrača na ATP listi, kao i Aleks Zverev kao trećeplasirani. Iza Novaka stižu Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric, a posljednji igrač na Završnom turniru je Aleks de Minor.