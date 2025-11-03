Poznat termin meča Đokovića i Tabila u 2. kolu turnira u Atini.

Izvor: Kurir/Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u utorak startuje na turniru u Atini koji organizuje njegova porodica. Bio je slobodan u prvom kolu, a u drugom će za rivala imati Čileanca Alehandra Tabila. Sada je poznato kada će dvojica tenisera izaći na teren, pošto su organizatori objavili raspored za drugi dan turnira. Meč je zakazan za 17 časova.

Srpski as će sa druge strane mreže imati jednog od rijetkih rivala na ATP turu koji imaju pozitivac skor protiv njega. Trenutno 82. teniser svijeta ga je porazio dvaput u karijeri, u isto toliko okršaja.

Da stvar bude još zanimljivija, Đoković mu nije uzeo ni set. Igrali su ove godine u Monte Karlu i prošle godine u Rimu.

Novak će u prestonici Grčke imati priliku da režira osvetu i poboljša skor, a prema najnovijim informacijama Srbin će se po završetku ovog turnira zaputiti u Torino gdje će igrati na Zavšnom mastersu.