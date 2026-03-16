Zelenski tvrdi da Putin nikada nije želio kraj rata u Ukrajini i poziva na veći pritisak na Moskvu kako bi se postigao mir.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ruski predsjednik Vladimir Putin nikada nije želio da okonča rat u Ukrajini, i pozvao je na povećanje pritisaka na Moskvu.

"Putin nikada nije želio da zaustavi rat. Plašili su se koraka američkog predsjednika Donalda Trampa i pritisaka iz Amerike. Zato je igrao ovu igru, navodno tražeći pregovore", rekao je Zelenski u intervjuu za "Si-En-En".

Zelenski: Putin hoće da se povučemo sa teritorije

Prema njegovim riječima, potrebno je da SAD izvrše značajan pritisak na Putina, ili u protivnom, kako je naveo, ruski predsjednik neće doći na pregovore.

"On samo želi ultimatume od nas, da se povučemo sa naše teritorije. Ali on se tu neće zaustaviti. Ne, ne, ovo mu nije dovoljno", ocijenio je Zelenski.

On je naveo da rat SAD i Izraela protiv Irana donosi Putinu više novca, dok je ukidanje sankcija od strane SAD lično korisno lideru Rusije.

"Zato, naravno, ovo daje Putinu poverenje da može da nastavi rat", rekao je Zelenski.

Ukrajina tražila od SAD nastavak pregovora

Dodao je da je Ukrajina sada zatražila od SAD da odredi datum za trilateralni sastanak, napominjući da je Kijev uvijek podržavao taj format, Trampa i njegov tim.

"Sada je američka strana odložila sastanak zbog Irana. Međutim, ako zaista želimo da zaustavimo rat, moramo se sastati na nivou tehničkih grupa, moramo se sastati na nivou lidera. Moramo izvršiti veći pritisak na Rusiju. Ako ne preduzmemo ove korake, nećemo se približiti miru", rekao je ukrajinski predsjednik.