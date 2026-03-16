Izrael uništio Hamneijev avion na aerodromu u Teheranu. Letjelica je služila za koordinaciju iranskog vojnog vrha, a napad na Mehrabad predstavlja direktan udar na stratešku infrastrukturu Irana.

Izraelska vojska saopštila je u ponedeljak da je tokom noći na teheranskom aerodromu Mehrabad uništila avion koji je koristio pokojni iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, prenosi Rojters.

Kako se navodi, letjelicu su koristili visoki iranski zvaničnici i vojni funkcioneri za putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i za koordinaciju sa savezničkim državama. Mehrabad je jedan od najstarijih aerodroma u Teheranu i danas opslužuje domaće i regionalne letove. Pored toga što je najprometniji civilni aerodrom za unutrašnji saobraćaj, riječ je o objektu dvostruke namjene u kojem su smješteni i resursi ratnog vazduhoplovstva.