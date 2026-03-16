Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rano jutros napadnuta je škola za dječake Šahid Homeini u iranskom gradu Homeinu, a iranska novinska agencija Fars događaj je opisala kao "američko-izraelski napad". Objavljene su i fotografije koje prikazuju značajna oštećenja školske zgrade, prenose iranske novinske agencije.

Zamjenik guvernera pokrajine Markazi kasnije je potvrdio da u napadu nije bilo žrtava. U izjavi koju je prenijela novinska agencija Mehr, naveo je da je, osim škole, oštećen i veći broj okolnih kuća.

Crveni polumjesec objavio fotografije

Iransko društvo Crvenog polumjeseca takođe je izvestilo o napadu, podijelivši na Telegramu iste fotografije koje je ranije objavio Fars. Uz slike je stajao natpis: "Vazdušni napad na školu u Homeinu".