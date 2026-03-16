Povećanje cijena goriva odraziće se na poslovanje gradskih preduzeća koja će morati da izdvoje više novca za nabavku naftnih derivata.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Tako će preduzeće Čistoća za mart morati da izdvoji skoro 9.000 eura više, dok preduzeće Putevi, koje u voznom parku ima veliki broj autobusa i građevinskih mašina, još nije radilo analizu procjene troškova, ali su sigurni da će nove cijene goriva negativno uticati na poslovanje.

Rukovodilac Službe eksploatacije vozila i mehanizacije u Čistoći Miodrag Radulović kaže za "Dan" da će povećanje cijene dizela za 16 centi po litru uticati na rashode.

,,Uvećanje od 16 centi će nas u martu koštati skoro 9.000 eura više. Postoji priča da će u narednom periodu gorivo poskupiti za još 15 centi, a to znači da ćemo imati veliki problem. Gorivo nabavljamo preko tendera i kada se on u narednom periodu bude raspisivao gubimo sigurnost nabavke zbog cijen", kazao je Radulović.

Radulović dodaje da trenutno nemaju uslova da smanje broj izlazaka mašina na teren kako bi trošak goriva bio manji. On kaže da su prethodnih dana morali da povećaju izlazak mašina za sakupljanje komunalnog otpada. Poručuje da ovo preduzeće neće korigovati cijene usluge, javlja Dan.

U Glavnom gradu dnevno 82 autobusa potroše 7 tona, a Čistoća 1,7 tona goriva

U Glavnom gradu dnevno 82 autobusa potroše 7 tona, a Čistoća 1,7 tona goriva

,,Sa režimom rada koji imamo stvaramo rashod i ako se nastavi porast cijena goriva moraćemo se nekih stvari odreći. Planirali smo nabavku putničkih vozila u narednom periodu i sada je pitanje koliko vozila možemo nabaviti iz sopstvenih sredstava jer novac koji je za to namijenjen moraće biti preraspoređen. Pitanje je kojih stvari ćemo se morati odreći, ali jedina stvar koje se ne možemo odreći je terenski rad jer operativa mora svakodnevno da radi", rekao je Radulović.

Povećanje cijena goriva negativno će se odraziti na poslovanje Puteva, kazao je Radoš Zečević, direktor preduzeća. Zečević navodi da veće cijene goriva neće usloviti povećanje cijena gradskog prevoza.

,,Uzdamo se u to da se cijene goriva neće mijenjati i da ova situacija neće trajati dugo. Nijesmo još radili analizu koliko će nam novca više trebati za istu količinu goriva koju nabavljamo i sada kao i prije poskupljenja. Znamo samo da će nam značajno otežati", rekao je Zečević.