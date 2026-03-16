Ministri spoljnih poslova EU danas u Briselu razgovaraju o jačanju pomorske misije Aspides, dok rastu strahovi za globalnu trgovinu nakon što je Ormuski moreuz gotovo zatvoren usled eskalacije sukoba između SAD, Izraela i Irana.

Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovaraće danas o jačanju male pomorske misije na Bliskom istoku, ali se ne očekuje da će odlučivati o proširenju njene uloge u Ormuskom moreuzu, kažu diplomate i zvaničnici.

Misija EU Aspides osnovana je 2024. godine kako bi zaštitila brodove od napada jemenske pobunjeničke grupe Huti u Crvenom moru. Misija trenutno ima jedan italijanski i jedan grčki brod pod direktnom komandom i može da pozove francuski i još jedan italijanski brod za podršku.

S obzirom na to da je Ormuski moreuz uglavnom zatvoren otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, neki evropski zvaničnici razmatraju da li bi misija EU mogla da postane dio napora za obnavljanje slobodne plovidbe u Persijskom zalivu.

Fokus na dodatnim brodovima

Mogućnost Irana da spriječi saobraćaj kroz vitalni moreuz, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa, postala je velika prijetnja globalnoj ekonomiji.

Međutim, zvaničnici EU i diplomate su rekli da će se današnji razgovori ministara u Briselu vjerovatno biti fokusirani na pritisak šefice spoljne politike EU Kaje Kalas, koja smatra da bi misiji trebalo dodati još brodova.

"U ponedeljak će se razgovarati o pokušaju da više država članica pridoda dodatnim kapacitetima", rekao je visoki zvaničnik EU, koji je tražio da ostane anoniman.

Njemački ministar skeptičan u pogledu proširenja misije

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je u nedelju da Aspides, nazvan po grčkoj riječi koja se odnosi na "štitove", nije bio efikasan čak ni u obavljanju svojih trenutnih zadataka.

"Stoga sam veoma skeptičan da bi proširenje Aspidesa do Ormuskog moreuza garantovalo veću bezbijednost", rekao je on u intervjuu za njemačku televiziju ARD.

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je u subotu Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i druge zemlje pogođene ograničenjima na isporuke nafte kroz Ormuski moreuz da se pridruže naporima za ponovno otvaranje plovnih puteva.

Francuska nastoji da okupi koaliciju kako bi obezbijedila moreuz nakon što se sigurnosna situacija stabilizuje, dok Velika Britanija razmatra niz opcija sa saveznicima kako bi se osigurala bezbijednost brodskog prometa, rekli su zvaničnici.

Još je prerano reći može li EU kao blok da odigra ulogu u takvoj inicijativi, kažu diplomate i zvaničnici. Bilo kakva promjena Aspidesovog mandata zahtijevala bi odobrenje svih 27 zemalja članica EU.

"Zaštita brodova u Ormuskom moreuzu u trenutnoj situaciji je odluka koju ministri neće olako donijeti", rekao je jedan diplomata EU.