Alehandro Tabilo pobijedio je Novaka Đokovića u oba dosadašnja duela i cilj mu je da taj niz nastavi i u Grčkoj. Od izvještača MONDA iz Atine.

Novak Đoković sprema revanš, pobjeđivao je asove poput Rafe Nadala, Rodžera Federera, Endija Mareja, ali Alehandra Tabila nije nikada. Čileanski teniser jedan je od rijetkih igrača koji u karijeri ima pozitivan učinak protiv najboljeg svih vremena. I nije to uspio samo jednom, već u oba dosadašnja međusobna duela.

Sastaće se po treći put, ovog puta na turniru u Atini gdje je Nole prvi favorit za titulu (utorak 17h po srpskom, 18h po lokalnom vremenu). Čileanac je do drugog kola stigao posle velikog preokreta, pošto je Adam Volton servirao za pobjedu u tom meču. Prošao je i sada nema namjeru da se zaustavi. Što je i sam potvrdio.

"Veoma sam srećan što sam uspio da dobijem te mečeve. Znam da će sada biti drugačije, jer je ovo prvi na tvrdoj podlozi. Cilj mi je da odigram dobar meč i nadam se da mogu da nastavim svoj pobjednički niz. Kada malo razmislim, stvarno zvuči ludo što imam skor 2:0", poručio je Tabilo.

Kako je uspio da pobijedi Novaka?

Oba puta je Tabilo Đokovića dobio na šljaci i to oba puta na otvorenom. Prvi put na Mastersu u Rimu 2024. godine kada je slavio sa 6:2, 6:3. Isto je učinio i ove godine na Mastersu u Monte Karlu - 6:3, 6:4.

U oba ta duela Novak je imao borbu i sa nekim situacijama koje nemaju direktne veze sa terenom. U Monte Karlu je igrao posle problema sa povredama i tražio je povratak u formu što je Tabilo iskoristio, iako je i sam u tom momentu bio u veoma lošoj formi.

A, meč iz glavnog grada Italije pamti se po nečemu drugom. Samo dva dana prije tog susreta na Srbina je pala flašica i izazvala krvarenje, bio je zbog toga i na pregledima. Tokom cijelog duela sa Alehandrom bio je vidno nervozan, vidjelo se da nije fokusiran na meč. Svima je bilo jasno zbog čega.