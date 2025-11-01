"Karleuši šetnja na reviji nije dovoljna, za Novaka ne znaju": Srpkinja tvrdi da ima armiju fanova u Americi

Didi J se dotakla i Karleuše, te otkrila da nije dovoljno samo jednom prošetati po pisti, već je bitno truditi se i dati svoj maksimum.

Izvor: Ig didijofficial

Dijana Janković, poznatija javnosti u Srbiji kao Didi J, gradi karijeru našoj zemlji već godinama, ali je u više navrata pokušavala da postane poznata i u Americi.

Didi često možemo vidjeti na revijama poznatih modnih marki, crvenim tepisima i događajima koji su rezervisani samo za tamošnje "visoko" društvo i javni svijet, te mnogima nije jasno kako je Dijana na spisku.

Ipak, ona sada tvrdi da u Americi sarađuje sa brojnim svjetski poznatim facama i zvijezdama, novinarima, ali da oni ne znaju navodno ko je Novak Đoković.

"Ljudi ne znaju gdje je Srbija. Ljudi u društvu u kom se na krećem ne znaju gdje je Srbija, to su svjetski producenti, zvijezde, novinari, oni ne znaju gdje je Srbija, ne znaju nikoga iz Srbije i onda moram da objašnjavam", rekla je ona i dodala:

"Ima ljudi koji su čuli za Novaka, ali mahom nisu, neki ljudi nisu čuli ni za mene, to je normalna stvar. Ne prati svako sve", rekla je Didi J, a onda se dotakla Karleuša i istakla kako nije dovoljno prošetati jednom po pisti i biti svjetska zvijezda, već je ona to postigla tako što je napravila veliki hit i našla se na top listama širom svijeta.