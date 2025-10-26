I pivotkinja Anđela Guberinić vjeruje da “plave” imaju dobru šansu u Dortmundu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dva poraza i gol-razlika od minus 36 u duelima sa Đerom i Mecom pokazuju koliko su rukometašice OTP Group Budućnosti daleko od timova koji žele da idu na finalni turnir EHF Lige šampiona, dok neuspjesi protiv timova koji su u rangu Podgoričanki samo potvrđuju da i ova promijenjena ekipa teško da može da se domogne osmine finala elitnog takmičenja.

Zato Budućnost i jeste na nuli poslije četiri runde, ali možda je došao trenutak da dođe do prvih bodova - gostuje Borusiji u Dortmundu u nedjelju od 16 sati.

"Svjesni smo važnosti meča, ali dočekujemo ga bez stresa. U reprezentativnoj pauzi smo radili na ispravljanju nekih stvari, vjerujem da smo u dobrom momentu, dok Borusija u prva četiri kola ima samo jednu pobjedu - tako da vjerujemo u pozitivan rezultat" kaže golmanka Marija Marsenić.

"Vjerujem da ćemo odigrati dobar meč. Fokus treba da bude na odbrani i na tome da smanjimo broj tehničkih grešaka koje su nam do sada bile veliki problem" istakla je Marsenić.

I pivotkinja Anđela Guberinić vjeruje da “plave” imaju dobru šansu u Dortmundu.

"Borusija je dobar domaćin, ali vjerujem da smo konkurentni u ovom takmičenju i da će naredna utakmica to i pokazati " kazala je Guberinić, prenose Vijesti.

Budućnost će biti oslabljena neigranjem Tanje Ivanović. Ona neće igrati do kraja godine.

" Njen izostanak je veliki hendikep. Tanja igra u oba pravca, važna je posebno u odbrani. Moramo da nađemo rješenje za to" poručio je trener Zoran Abramović.