Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice Budućnosti su izgubile od Meca u 4. kolu 38:18 i doživjele najteži poraz ikada u evropskim takmičenjima, prenosi Antena M.

Izjava trenera Zorana Abramovića nakon utakmice protiv Meca:

"Rezultat utakmice najbolje govori o našoj igri večeras. Imali smo dogovor da sve uradimo da dobro otvorimo utakmicu i da na taj način dobijemo na samopouzdanju i tih prvih 20 minuta je bilo korektno. Medjutim, kad smo počeli sa starim boljkama, odnosno tehničkim greškama koje ovakav protivnik surovo kažnjava jednostavno nije bilo povratka u utakmicu. Puno golova smo primili iz tranzicije, slabo smo se vraćali u odbranu i na taj način je nemoguće ovakvom protivniku pružiti iole ozbiljniji otpor. Pred nama je period bez utakmica zbog obaveza reprezentacije i moramo puno da radimo, ispravljamo greške i čekamo utakmice sa protivnicima koji nemaju kvalitet Djera i Meca", poručio je trener Zoran Abramović.