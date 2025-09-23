Upravni odbor na čelu sa predsjednikom Dragoljubom Nikolićem je sa proslavljenom rukometašicom dogovorio sporazumni raskid saradnje.

Bojana Popović više nije trener OTP Group Budućnosti, saopšteno je danas iz kluba.

Sa Bojanom Popović je sporazumno raskinuta saradnja, a novi trener ekipe je Zoran Abramović.

"Ženski rukometni klub OTP Group Budućnost obavještava javnost da Bojana Popović od danas više nije trener našeg kluba. Istovremeno, klub sa zadovoljstvom objavljuje da je za novog trenera imenovan iskusni stručnjak, Cetinjanin Zoran Abramović, koji će debi na klupi imati već u subotu, kada OTP Group Budućnost u okviru 3. kola EHF Lige šampiona dočekuje šampiona Evrope – Đer. Nakon obavljenih razgovora u prethodnim danima, klub i Popović su postigli dogovor o sporazumnom raskidu saradnje. Time se završava njen mandat na klupi dvostrukog šampiona Evrope, koji je započela u novembru 2020. godine, kada je imenovana za prvog trenera nakon što je prethodno bila prva saradnica Dragana Adžića u stručnom štabu", saopšteno je iz Budućnosti.

Iz podgoričkog kluba je saopšteno da je u obostranim razgovorima došlo do zajedničkog stava da je sporazumni raskid saradnje najbolje rješenje u ovom momentu, u nadi da će OTP Group Budućnost u nastavku sezone ostvariti cilj koji je zacrtan na početku sezone.

"Kao igračica, prva saradnica u stručnom štabu, sportski direktor i od novembra 2020. godine prvi trener tima, Popović je dala nemjerljiv doprinos radu i rezultatima našeg kluba. Profesionalnim pristupom i izuzetnim znanjem pomogla je da Budućnost, uprkos brojnim izazovima sa kojima se suočavala u prethodnim sezonama, zadrži svoje mjesto u EHF Ligi šampiona i bude konkurentna u elitnom rangu evropskog rukometa, a dala je ključni doprinos u formiranju brojnih igračica koje su postale okosnica crnogorske reprezentacije. Zbog svega navedenog, kao i činjenice da je kao selektor reprezentacije Crne Gore osvojila bronzanu medalju na EHF Euro 2022, ŽRK OTP Group Budućnost izražava veliku zahvalnost Bojani Popović i želi joj mnogo uspjeha u nastavku trenerske karijere.

Njen nasljednik na klupi dvostrukog šampiona Evrope – Zoran Abramović ima više od 30 godina iskustva u profesionalnom rukometu, kao igrač i trener.

"Posjeduje najveću diplomu – Master trener EHF. Trenersku karijeru započeo je 2004. godine i trenirao je sve kategorije, od omladinskih do seniorskih timova, te bio selektor u svim uzrastima mlađih kategorija. Dubok trag ostavio je u Rukometnom klubu Lovćen sa kojim je tri puta osvojio prvenstvo Crne Gore i četiri trofeja namijenjena pobjedniku Kupa. Najtrofejniji crnogorski muški klub dvije sezone vodio je u SEHA ligi. Bio je i prvi saradnik selektora muške reprezentacije na Evropskom prvenstvu 2008. godine, kada je izboren plasman u glavnu rundu. Od 2018. do 2020. bio je selektor muške reprezentacije Crne Gore u uzrastu igrača do 16 godina. Osnivač je i RK Perper Handball, u kojem je bio trener i sportski direktor. Od novembra 2019. angažovan je u RK Vojvodina u kojem je bio trener generacije igrača do 16 godina, sa kojom je četiri puta osvojio titulu prvaka Srbije. Bio je i selektor reprezentacije Kuvajta u uzrastu igrača do 21 godine", kazali su iz Budućnosti.