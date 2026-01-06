Partizan glatko izgubio na gostovanju Monaku i produžio seriju loših rezultata u Evroligi

Izvor: German Vidal Ponce / Alamy / Profimedia

Košarkaši Partizana ubjedljivo su izgubili od Monaka (84:101) u gostima i doživjeli 12. poraz u poslednjih 15 kola Evrolige. Tim Đoana Penjaroje nije uspijevao da spusti razliku na jednocifreni minus, prije svega zato što su domaći odigrali veoma raspucan meč, za šta ima velike zasluge i loša i "mekana" odbrana Beograđana.

Domaći su do poluvremena promašili smo tri od 13 pokušaja za tri poena i već na pauzi je bilo gotovo kako će se ovaj meč završiti. Posle petog uzastopnog poraza, igrači Partizana se ne vraćaju za Beograd, jer ih u petak očekuje gostovanje Barseloni, na koje putuju kao poslednjeplasirani na tabeli i sa skorom 6-14, u ovom trenutku najlošijim u Evroligi.

Domaći su završili utakmicu sa odličnih 60 odsto pogođenih trojki (15/25), sa razigranim Alfa Dijaloom (14p), Nikolom Mirotićem (13) i posebno inspirisanim Matjuom Strazelom (13), koji je pogađao praktično u svim trenucima u kojima se nagoveštavao povratak crno-bijelih. Majk Džejms nije previše "forsirao" u napadu i ubacio je 11 poena protiv crno-bijelih, uz osam asistencija.

Sa druge strane, crno-bijeli su igrali bez Duejna Vašingtona, očekuje se i priključenje novajlije Tonija Džekirija ekipi i crno-beli će u petak gostovati Barseloni sa njim u timu i sa nadom da će biti u stanju da odigraju bolji i fokusiraniji meč od večerašnjeg.

Monako: Okobo 7 (5 as), Blosomgejm 10, Tajs 11, Dijalo 14, Hejs 7, Tarpi 3, Begarin 5, Nedović 7, Strazel 13, Mirotić 13, Džejms 11 (8 as)

Partizan: Milton, Murinen, Osetkovski 7, Marinković 8, Mijailović, Pokuševski 5, Braun 19, Pejn 13 (5 as), Bonga 7, Parker 11, Fernando 4, Kalates 10.