Tri meča, tri poraza – dva od direktnih rivala za plasman u nokaut fazu (Debrecin, Storharmar) i jedan od neprikosnovenog Đera, promjena na klupi (Zoran Abramović umjesto Bojane Popović) – nije to početak sezone koji se očekivao u OTP Group Budućnosti.

Podgoričke rukometašice u subotu imaju male šanse da prekinu niz, jer gostuju još jednom timu koji je u krugu favorita za plasman na finalni turnir – Mecu danas od 18 časova.

„Mec je ekipa koja želi daleko, a kvalitet je dokazala učinkom u dosadašnjem dijelu takmičenja. Što se nas tiče, postepeno uvodimo neke nove ideje i elemente u igru. Za sada ekipa reaguje pozitivno, nadam se da će se to vidjeti u subotu. Mec je mlada ekipa koja voli da trči i da nameće brzi tempo igre, ima odlične bekove šutere, ali ukoliko mi u napadu budemo konkretniji, realizujemo šanse koje stvorimo, možemo da odigramo kvalitetno“, kazala je Nikolina Marković.

Očekuje se reakcija, rezultat teško da može da dođe…

“Suvišno je pričati o kakvoj je ekipi riječ, ali i mi imamo kvaltete, moramo da zbijemo redove i da dođemo do onoga što želimo. Žalimo za prvom izgubljenom utakmicom, od Debrecina, druge dvije su nam zaista teško pale. Dosta su nam ti porazi narušili samopoudanje, ali dajemo maksimum da podignemo na to što veći nivo, nije lako – ali se trudimo”, kazala je Andrea Škerović.



