Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Još jedan poraz OTP Group Budućnosti, četvrti u isto toliko mečeva u EHF Ligi šampiona.

Podgoričanke su na 0-4 nakon gostovanja Mecu gdje realno i nisu imale velikih šansi da upišu prve bodove u sezoni.

Budućnost 26. oktobra gostuje Borusiji, a drugog dana novembra je rival Bistrica u “Morači”.

Izabranice Zorana Abramovića su u četiri navrata vodile, posljednji put u 8. minutu (5:4). Tada je francuski šampion uzvratio serijom 5:1 za 9:6, pa je stručnjak sa Cetinja uzeo tajm-aut.

Nije pomoglo - Mec je uhvatio ritam, svaku intervenciju iskusne golmanke Johane Bundsen ili izgubljenu loptu suparnica kažnjavao lakim golovima iz kontri i povećavao prednost sve do poluvremena, na koje je otišao sa 20:11.

Brojke na velikom odmoru su jasno "crtale" gdje je bila razlika - Bundsen je imala devet, Andrea Škerović četiri odbrane, a "plave" su u izgubljenim loptama "vodile" 9:4.

Jedino pitanje koje je ostalo je da li će Budućnost oboriti negativni rekord iz sezone 2023/2024, kada je tri meča izgubila po 18 razlike.

Mec je nastavio u ritmu iz 1. poluvremena i lakim golovima iz kontri, nakon "brzog centra" i na praznu mrežu kažnjavao plave i povećavao razliku iz minuta u minut.

Nakon prvog gola Nine Bulatović, za domaće su redom pogađale Ana Albek, Lora Godar, An-Emanuel Ogastan i Tajra Aksner dva puta za tih 18 razlike 35:17 na sedam minuta i 15 sekundi do kraja.

Abramović je uzeo tajm-aut, ali novi "susret" sa istorijom nije mogao da se izbjegne, pa su porazi od Bitighajma (34:16), Đera (37:19) i ĆSM Bukurešta (44:26) skinuti sa 1. mjesta liste najubjedljivijih.

Mec je dao još dva gola za 37:17, a onda propustio dvije šanse da ode na plus 21. Konačnih 20 ionako previše bole...