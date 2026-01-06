Teško veče za "vječite" rivale u Evroligi

Izvor: MN Press

Partizan je izgubio 17 razlike od Monaka, pa je Crvena zvezda izgubila 17 razlike od Valensije. Tim teškim porazima "vječiti" su ušli u 2026. godinu i na Badnje veče bili praktično bez šansi.

Partizan je posle poraza u Monaku i dalje na poslednjem mjestu tabele, sa skorom 6-14, dok je Zvezda sa skorom 11-9 na 10. mjestu i na granici plej-ina. Crno-bijeli će u petak gostovati Barseloni posle 12 poraza u poslednjih 15 utakmica i biće im potrebno čudo da prekinu niz od pet uzastopno izgubljenih utakmica.

Crveno-bijeli će započeti seriju od četiri uzastopna gostovanja u Kaunasu, takođe u petak, na terenu Žalgirisa od 19 časova. Pred njima je sve veći imperativ pobjede u borbi za plej-of pozicije.

