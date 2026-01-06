Adrijana Lima odvrnula "Jugoslovenku": Trešti Lepa Brena pred Božić, snimak ex srpske snaje napravio haos na mrežama

Snimak Adrijane Lime koja priprema Božić uz veliki hit Lepe Brene ponovo je viralan na mrežama

Adrijani Limi je prethodna godina definitivno bila za pamćenje. Lijepa manekenka vratila se u velikom stilu na piste, izbacivši iz konkurencije i daleko mlađe modele.

Sve to izgledalo je kao svojevrsna osveta nakon što ju je javnost skoro dvije godine prozivala i ponižavala zbog izgleda nakon treće trudnoće. Lima je "hejterima" uzvratila udarac, vrativši se u igru ljepša nego ikad, a mnogi komentarišu i da izgleda bolje nego na početku karijere.

Najveća podrška su joj suprug Andrea Lemers i njihova djeca, no za razliku od prethodnih godina, par se nije oglašavao za praznike na mrežama, niti su dijelili detalje praznične atmosfere za razliku od prošle godine.

No, nekada je njena proslava praznika izgledala nešto drugačije, naročito u vrijeme kada je bila u braku sa Markom Jarićem.

Tada je redovno dijelila sa javnošću detalje porodičnog života, a posebno je bila ponosna tokom praznika. Podrazumijevalo se da se u njihovoj kući slave i katolički i pravoslavni Božić, a naš nije mogao prođe bez ex YU hitova.

Podsetite se kako je sve izgledalo:

ADRIJANA LIMA SLAVI UZ NAŠU MUZIKU: Hit Lepe Brene iznenadio je sve

Snimak koji svake godine bude hit na mrežama nastao je 2012. godine, a manekenka je tada rado pokazivala kako je uredila dom za praznike, dok je u pozadini "treštala" čuvena pjesma Lepe Brene "Jugoslovenka".