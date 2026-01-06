logo
Adrijana Lima odvrnula "Jugoslovenku": Trešti Lepa Brena pred Božić, snimak ex srpske snaje napravio haos na mrežama

Autor Jelena Sitarica
0

Snimak Adrijane Lime koja priprema Božić uz veliki hit Lepe Brene ponovo je viralan na mrežama

Adriana Lima odvrnula pjesmju od Lepe Brene Izvor: Profimedia

Adrijani Limi je prethodna godina definitivno bila za pamćenje. Lijepa manekenka vratila se u velikom stilu na piste, izbacivši iz konkurencije i daleko mlađe modele. 

Sve to izgledalo je kao svojevrsna osveta nakon što ju je javnost skoro dvije godine prozivala i ponižavala zbog izgleda nakon treće trudnoće. Lima je "hejterima" uzvratila udarac, vrativši se u igru ljepša nego ikad, a mnogi komentarišu i da izgleda bolje nego na početku karijere.

Najveća podrška su joj suprug Andrea Lemers i njihova djeca, no za razliku od prethodnih godina, par se nije oglašavao za praznike na mrežama, niti su dijelili detalje praznične atmosfere za razliku od prošle godine. 

Izvor: Instagram/ adrianalima

No, nekada je njena proslava praznika izgledala nešto drugačije, naročito u vrijeme kada je bila u braku sa Markom Jarićem.

Tada je redovno dijelila sa javnošću detalje porodičnog života, a posebno je bila ponosna tokom praznika. Podrazumijevalo se da se u njihovoj kući slave i katolički i pravoslavni Božić, a naš nije mogao prođe bez ex YU hitova.

Podsetite se kako je sve izgledalo:

Pogledajte

00:10
ADRIJANA LIMA SLAVI UZ NAŠU MUZIKU: Hit Lepe Brene iznenadio je sve
Izvor: #instagram/adrianalima
Izvor: #instagram/adrianalima

Snimak koji svake godine bude hit na mrežama nastao je 2012. godine, a manekenka je tada rado pokazivala kako je uredila dom za praznike, dok je u pozadini "treštala" čuvena pjesma Lepe Brene "Jugoslovenka".

