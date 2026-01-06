Vlade Đurović poručio Crvenoj zvezdi da je njen trenutak u Evroligi veoma težak.

Izvor: TV Arena sport / Dušan Milenković / ATAImages

Trofejni srpski trener Vlade Đurović analizirao je ubjedljiv poraz Crvene zvezde od Valensije ocijenivši pritom da su crveno-bijeli "premekano" ušli u meč.

"Zvezda je primila 76 od Valensije u Valensiji, a sada 106. Dakle, 30 poena više. Očekivao sam da će Zvezda ući ratnički u meč kao u treću četvrtinu, sudije tu propuste da sviraju faul, nastane ludilo..."

"Odigrala je Zvezda mekano prvo poluvrijeme, rekao sam pred meč da ovaj trener ide na stotku, ali Zvezda ne može da ubaci toliko. Pobijedila bi sa ovim brojem poena bilo koga, ali ne može Valensiju sa ovakvom odbranom. Nijedan igrač Zvezde nije bio razigran u prvom dijelu, u drugom je počeo Nvora da pogađa, a ne može da pobijedi nikoga ako on i Batler ne pogađaju trojke", rekao je on za TV Arena sport.

Smatra Đurović i to da je Zvezdin plan za početak meča bio pogrešan i da je Donatas Motejunas bio neiskorišćen u startu.

"Moneke je krenuo malo pogrešno u utakmicu, nijednu loptu u tom početnom periodu nije primio Motejunas. Moneke je preuzimao na sebe, misleći na to da je igrao u Španiji i da zna...".

"Gledam Sašu Obradovića i njegov govor tijela..."

Zvezda je trenutno na učinku 11-9, koji ima i njen naredni rival, Žalgiris (11-9). Obradovićev tim gostuje Litvancima u Kaunasu u petak, a onda će "vezati" gostovanja Armaniju (10-10), Monaku (13-7) i Virtusu (9-10).

"Gledam Sašu Obradovića i njegov govor tijela, misli da ima još 19 utakmica, ali ako se izgubi od Žalgirisa, ode on na pobjedu više, Armani je dobio PAO i prišao na pobjedu Zvezdi, tu je i Virtus... Ideš na četiri gostovanja zaredom, Žalgiris, Virtus, Armani, a ako izgubi i jednu i drugu utakmicu, eto ih, stigli su. Govorili smo da će da padaju Valensija i Hapoel, ali ne padaju. Veoma je teška situacija. Nezadovoljan sam, ali istovremeno da kažem da ne mogu da budem ljut, jer nije da se igrači nisu borili i da si imao nezainteresovan tim, ali nije bilo dobro, postave nisu bile dobro komponovane. Uvijek je nešto i neko falilo", dodao je Đurović.