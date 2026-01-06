Most u selu Komarnica, koji je juče oštećen nakon bujice izazvane jakim padavinama, opštinske službe iz Šavnika sanirale su u večernjim satima i omogućile prolaz vozilima.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ipak, mještani su se danas okupili ogorčeni, ističući da se isti problem ponavlja iz godine u godinu, jer rijeka Komarnica pri svakoj jačoj kiši oštećuje ili odnosi mostove, pišu Vijesti.

Podsjećaju da je situacija bila posebno teška u oktobru 2024. godine, kada su srušena tri mosta.

Od države i opštine zahtijevaju trajno i stabilno rješenje, upozoravajući da će u suprotnom pribjeći blokadi puteva.

Predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić oglasio se, kako je rekao povodom nove, ozbiljne situacije na Komarnici, gdje je došlo do prekida putne komunikacije, zbog čega su mještani ponovo odsječeni, a među onima koji su se zatekli na tom području ima i turista koji su u naš kraj došli vjerujući da je bezbjedan i prohodan, prenose Vijesti.

On je kazao da ovo nije prvi put da se suočavaju sa ovakvim problemom.

"I upravo zato je razumljiva zabrinutost, ogorčenje i brojna pitanja građana. Kao predsjednik Opštine Šavnik, želim da budem potpuno jasan - problem Komarnice ne može se više rješavati privremenim mjerama i ad-hoc intervencijama. Ovo nije samo pitanje puta - ovo je pitanje bezbjednosti ljudi, normalnog funkcionisanja života i osnovnog dostojanstva onih koji ovdje žive", rekao je Jakić.

Dodao je da su nadležne opštinske službe na terenu, da se situacija prati kontinuirano i da su naredni koraci već definisani.

"Molim građane za strpljenje i mir, bezbjednost ljudi je apsolutni prioritet i nijedna odluka neće biti donesena neodgovorno ili brzopleto. Istovremeno, Opština Šavnik je pripremila projektnu dokumentaciju za trajno i sistemsko rješavanje problema Komarnice. Kao predsjednik opštine, ponovo ću se zvanično obratiti Vladi Crne Gore i nadležnim institucijama, sa jasnim zahtjevom da se ovo pitanje rješava zajednički i odgovorno. Komarnica mora biti u vrhu liste državnih infrastrukturnih prioriteta, kako se ovakve situacije više nikada ne bi ponavljale".

Jakić je kazao i da građani s pravom pitaju zašto upozorenja iz prethodnih godina nijesu na vrijeme shvaćena ozbiljno.

"Ta pitanja su opravdana i od njih se ne smije bježati. Komarnica mora dobiti trajno, plansko i sistemsko rješenje. Ne bježim od odgovornosti i ne okrećem glavu od problema. Biću uz mještane Komarnice dok se situacija ne normalizuje i nastaviću da insistiram - i javno i institucionalno - da se ovo pitanje riješi u interesu ljudi, bezbjednosti i budućnosti Šavnik", rekao je Jakić, javljaju Vijesti.