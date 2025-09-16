Novak Đoković objasnio je kako bira sponzorske ugovore, a otkrio je i to da je brojne saradnje odbio jer nisu u skladu da njegovim razmišljanjem.

Izvor: Screenshot/YouTube/@JayShettyPodcast.

Novak Đoković kao velika sportska zvijezda oduvijek obraća pažnju na ponašanje, a sada je otkrio da osim nastupa u javnosti mora pažljivo da bira i sponzore. Nema sumnje da će tenis izgubiti dio popularnosti kada Novak riješi da se povuče iz sporta koji je toliko zadužio, ali baš sve ono što je postigao u karijeri u mnogome je zavisilo od poteza koje je činio van terena.

"Odbio sam brojne kompanije jer nisu bile u skladu sa mojim vrijednostima. Ne bi mi bilo prijatno da nešto predstavljam i da to preporučujem milionima ljudi, a da ne vjerujem u to. Nikad ne bih popio to piće ili pojeo nešto, štagod. Ako to nešto nije ono što sam ja, što je u skladu sa mnom, onda saradnja neće funkcionisati. Kad je riječ o mojim agentima, to nije idealno, ali miran sam u srcu jer znam da radim nešto što je ispravno", morao je da kaže Novak u podkastu Džeja Šetija.

"Oduvijek sam se trudio da razmišljam i o stvarima van tenisa, pogotovo u posljednjih 12-15 godina. Čuo sam i od tenisera i od sportista o mukama koje su imali mentalno poslije karijere i posebno ako se nisu spremili za tu tranziciju. Mislim da čovjek ne može do kraja da se spremi za to. Da, biće tužan dan za mene kada napustim tenis, biće vrlo emotivno, znam to, ali ono o čemu pričam jeste adrenalin koji sport donosi - to mora da se preusmjeri, da se drugačije kanališe", rekao je Đoković.

Možda Novak Đoković nije uspio da stigne do 25. grend slem titule u sezoni za nama. Ipak, odigrati sva četiri polufinala velikih turnira je velika stvar za najboljeg tenisera svih vremena. Međutim, mnogo toga ne bi bilo moguće da nije vodio poseban način života.

"Volim sport i igraću ga cijelog života, od ključne je važnosti da čovjek bude aktivan. S druge strane, potreban je izazov. Tenis mi je veliki dio života, ali imam i široka interesovanja - velnes mi je pasija, zdrav život, a to je široko polje. Hidratacija, način ishrane, vježbanje, san - volio bih da svijet bude zdraviji. Mali koraci u tom smjeru jesu vrijedni i imaju efekta. Čak i neki sportisti ne shvataju važnost hidratacije. Nije to samo voda, to su minerali, razni suplementi itd. Najbolje je da uneseš sve putem hrane, ali nije moguće baš sve", ispričao je Novak.