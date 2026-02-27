Tajni video u sudnici u Bruklinu otkriva plan pakistanskog operativca povezanog sa Iranom da ubije Donalda Trampa 2024. godine.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Youtube/ Military Weapons/printscreen

Novo objavljen tajni video prikazan u sudnici u Bruklinu prikazuje navodnog operativca povezanog s Iranom koji opisuje plan iz 2024. za atentat na Donalda Trampa.

Operativac, za kojeg tužioci tvrde da je pokušao da unajmi dvojicu ljudi da ubiju Trampa za avans od 5.000 dolara, demonstrirao je plan tako što je stavio vape olovku na salvetu da označi svoj “cilj”, pokazuje skrivena kamera čiji je snimak objavio Njujork Post.

“Ovo je cilj. Kako će umrijeti?” rekao je Asif Merčant tokom sastanka.

Merčant, 47-godišnji državljanin Pakistana koji je u SAD ušao u aprilu 2024, optužen je da je pokušao da regrutuje ljude za koje je vjerovao da su plaćeni ubice.

Tužioci navode da je nudio novčane isplate i razmatrao organizovanje protesta blizu Trampovog predizbornog skupa kako bi stvorio konfuziju i omogućio napadačima da pobjegnu.

Iako Tramp nije eksplicitno imenovan u snimljenim razgovorima, sudski dokumenti pokazuju da je on – tada vodeći kandidat – bio cilj, prenosi Post.

Tužioci tvrde da je Merčant vjerovao da su Trampove politike naškodile zemljama s muslimanskom većinom i djelovao uz podršku pojedinaca navodno povezanih s Iranom.

Plan je počeo da se raspada kada je pakistansko-američki poznanik, bivši lingvista u američkoj vojsci, obavjestio vlasti nakon što je postao sumnjičav prema Merčantovim planovima. FBI je potom organizovao tajne sastanke koji su snimljeni.

Merčant je uhapšen u julu 2024. na aerodromu dok je pokušavao da napusti SAD, saopštile su vlasti.

On se izjasnio da nije kriv po optužbama koje uključuju ubistvo po ugovoru i pokušaj izvođenja terorističkog čina preko granica. Ako bude osuđen, suočava se s mogućom kaznom doživotnog zatvora.

U novembru 2024. Ministarstvo pravde SAD objavilo je optužnice u vezi s osujetim planom Islamske revolucionarne garde Irana (IRGC) da ubije Donalda Trampa pre predsjedničkih izbora 2024. godine.