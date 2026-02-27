Nakon što je čuo da mu prijeti zatvor oglasio se Desingerica: Crno mu se piše zbog jagnjeta, evo šta on kaže

Dragomir Despić Desingerica proteklog vikenda našao se u centru skandala. On je na nastupu u Vranju, dozvolio da kako on tvrdi, organizatori iznesu živo jagnje na binu.

Nakon toga, stigle su tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave.

Ubrzo se i Despić oglasio, i ovo je njegova izjava

"Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mješam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je donio to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke", rekao je Desingerica za Pink.rs.

Podsjetimo, reperu su na scenu doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pjesmu "Čokolada".

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: "Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!"

"Jadno jagnje pokušava da pobjegne, mogu misliti kakav stres je doživelo u ovoj ludnici dok trešti ta muzika!", "Dokle više idu njegova ludila" i "Maltretira životinje" - pisali su drugi.

