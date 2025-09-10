Novak Đoković je veliki navijač Grke i Janisa Adetokumba na Eurobasketu.

Srbija je ispala sa Eurobasketa, ali ima Novak Đoković za koga da navija. On se javio Janisu Adetokumbu nakon pobjede nad Litvanijom u četvrfinalu i poželeo mu je sreću. "Idemo", napisao je Novak ispod objave grčkog košarkaša na instagramu.

Ispod tog komentara javilo se mnogo navijača iz Grčke da kaže Novaku koliko ga voli i da navijaju za njega. Novak sa Grčkom ima duboke veze, svoj turnir je čak prebacio iz Beograda u Atinu i sve više vremena provodi u ovoj državi. Pogledajte njegov komentar na grčkom:

Šta čeka Grčku na Eurobasketu?

Nakon grupne faze u kojoj su Grci pobijedili sve rivale osim Bosne i Hercegovine protiv koje su igrali bez Janisa uslijedila je nokatu faza. Prvo su pobedili Izrael 84:79 uz 37 poena i 10 skokova dvostrukom MVP-a NBA lige. Litvance su dobili 87:76, a Janis je imao 29 poena i 6 skokova. Sada će se sastati sa Turskom za dva dana.