Da li bi neki drugi sportista njegovog nivoa javno rekao da smatra da nema šanse protiv mlađe garde? Ne, ali zato je veliki Novak Đoković.

Novak Đoković na kraju nije mogao. Odigrao je sjajan US Open, stigao do polufinala, ali će ponovo u finalu igrati Karlos Alkaraz i Janik Siner. Dobio ga je mladi Španac u tri seta 6:4, 7:6, 6:2 i djeluje da je u drugom setu sve riješeno. Kada je izgubio brejk prednosti nije mogao dalje.

Sada je na konferenciji za medije vrlo emotivno pričao o svojim šansama protiv dva najbolja tenisera na svijetu. Iskreno je rekao da ne vidi svoju šansu da u pet setova dobije nekoga od njih dvojice. Na konstataciju da bi se svi osim Sinera i Alkaraza oduševili da odigraju sezonu kao Novak 2025. se složio. Ipak, da li mu je to dovoljno?

"Mislim da si u pravu. Znaš izgubio sam tri od četiri grend slem polufinala protiv njih tako da su jednostavno previše dobri. Igraju na jako visokom nivou. Nažalost sam ostao bez gasa poslije drugog seta. Mislim da sam imao dovoljno energije da se borim sa njim i da se nosim sa njegovim ritmom dva seta. Nakon toga je on nastavio. Tako sam se osjetio ove godine i sa Janikom, igranje u tri dobijena seta mi otežava da igram sa njima pogotovo ako su završne faze grend slemova", rekao je Novak Đoković.

Šta dalje?

Novak je naglasio da tenis nije problem i da je zadovoljan kvalitetom svoje igre. Ipak sa 38 godina fizički ne vidi kako može da u pet setova dođe do velikog trofeja protiv Alkaraza i Sinera.

"Ja sam zadovoljan nivoom tenisa koji igram. Kao što sam rekao na pres konferenciji poslije polufinala kada sam pričao sa vama uradiću sve što mogu da održim moje tijelo na tom nivou i u tom ritmu što duže mogu. Ipak nije bilo dovoljno, a to je nešto što u ovom momentu moje karijere ne mogu da kontrolišem.

Mogu da uradim koliko mogu i biće mi jako teško da u budućnosti preskočim prepreku Sinera i Alkaraza u mečevima na tri seta na grend slemovima. Mislim da imam više šanse da igram u dva dobijena seta. Na tri seta će biti jako teško. Ne odustajem od grend slemovam, nastaviću da se borim i da probam da dođem do finala i da se borim za još jedan trofej ali biće to jako težak zadatak", rekao je Novak.

